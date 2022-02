KURIOOSUM ⟩ Saaremaal jäid rajakaamerasse keset talve sündinud metsseapõrsad

Tavaliselt sünnivad metsseapõrsad aprillis-mais ja enamasti on pesakonnas 5-6 põrsast. Esimesed paar nädalat toituvad metsseabeebid emapiimast, sealt edasi peavad hakkama iseseisvalt ka loodusest toitu otsima.

Täiskasvanud metsseal on looduslikke vaenlasi üsna vähe. Suuremateks vaenlasteks on inimene ja karud, hundid. Põrsastele on ohtlikud ka näiteks ilvesed.