Piiriribal lõiketraatides hukkus põder

Kohapeal asja uurinud jahimehed tuvastasid, et loom tuli Venemaalt Eestisse ja takerdus piiririba ületades lõiketraadist tõkkesse. «Emane põdravasikas oli küll suutnud end vabaks rebida, kuid suri lõiketraadist tekitatud vigastustesse vaevalt 20 meetri kaugusel vigastuskohast. Jäljed sündmuskohal andsid põhjust karta, et vigastatud on ka vasikaga piiri ületanud põdralehm. Jahimehed püüavad jälgi edasi harutada, et välja selgitada looma vigastuste suurus ja eluohtlikkus,» selgitas Põlva jahiseltsi jahinõunik Anne Reitel.