SUUR TÜKK AJAB SUU LÕHKI ⟩ Varaan püüdis alla neelata elusat kilpkonna

«Hammustad suurema ampsu, kui suudad närida?» on video pealdises, kus on näha, kuidas suur sisalik haarab elava kilpkonna oma pärani lõugade vahele. Iga kord, kui kilpkonna jalad maad puudutasid, püüdis ta aga minema joosta. Sisalik ei lase sellest hoolimata temast lahti ja maadleb, et kõva kesta ja kilbiga hakkama saada.