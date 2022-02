HARULDANE VIDEO ⟩ Hüään pääses teda jälitanud lõvist

Lõuna-Aafrika safari giid Jordan Davidson (36) ütles, et tema ja ta grupp jälgisid jõehobu, kui teine ​​giid andis teada, et läheduses jahib noor lõvi pruuni hüääni. «Olime sealt lühikese autosõidu kaugusel ja alguses arvasin, et jääme kõigest niikuinii ilma. Kuid otsustasime õnne proovida,» rääkis mees taustinformatsiooniks.

Ta selgitas, et see lõvi ei kuulu karja hulka ja elab üksi. Pruunid hüäänid elavad klannides, kuid otsivad toitu üksinda. Nad on väga salaja toimetavad pelglikud loomad, keda päeval harva näeb. «Meil vedas, kuna oli külm pilvine hommik, nii et hüäänid jäid kauemaks liikvele. Minu jaoks oli väga huvitav näha, kuidas hüään kaitseb end uskumatult tugeva lõvi eest,» tunnistas giid.