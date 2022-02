PÄEVAKÄPP ⟩ Kaunitar Lillebro otsib armastust

Kiisuke võib olla nii umbes paari-kolmeaastane. Tavaliselt kolooniakassid ei pea külmas ja näljas üle viie aasta vastu, seega oleme väga rõõmsad, et see kaunis karvakera on hetkel turvaliselt Pesaleidja hoiukodus. Kiisusid küll toideti kohalike jutu järgi pudruga, kuid see teatavasti pole kiskja toit. Suvel on hea, saab püüda hiiri-rotte ja muud sellist, kuid talvel on ellujäämise šansid nigelad, eriti noortel kiisudel.