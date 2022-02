PÄEVAKÄPP ⟩ Säde on varjupaigas oma kodu oodanud 299 päeva

Kuna Säde ei ole kunagi varem elanud kodukassi elu, võib ta dsmakohtumisel paista üsna pahura olemisega ja inimese vastu huvi ei tunne. Küll aga on toit see, mis talle väga meeldib ja teda motiveerib. Talle õiget maiust pakkudes, lööb Säde isegi valju nurrumootori lahti.

Paikäsi on Sädele veel natukene hirmutav, kuid toidukausi juures laseb ta end juba silitada, sest toit maitseb ju nii hea ja ega paikäsi ka liiga tee. Kuigi Säde on veidi hirmul ja kardab, on ta väga vapralt ja kannatlikult lasknud endale kõik vajalikud protseduurid teha. Nüüd on Säde korralikult uude koju minekuks ette valmistatud ja ootab külastajaid kassituppa.