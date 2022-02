PÄEVAKÄPP ⟩ Ilma sõbrata varjupaika maha jäänud imearmas Robi unistab oma inimesest

Robi on loomult nagu vaikne intellektuaal. Talle ei meeldi käratsevad rahvahulgad ja ligitükkivad võõrad, kes asja-eest-teist-taga patsutada ja nässerdada tahavad. Küll aga kingib ta oma väärtusliku sõpruse neile, kes tema soosingu auga välja teenivad. Ta tahab esmalt teisi kaugelt vaadelda, nende kohta oma arvamuse kujundada, mõtiskleda ja mõlgutada, kas too uus tegelane ka tema tähelepanu väärib. Kui aga siis selgub, et selles tegelases midagi eriliselt laiduväärset ei leidu, et tal on kannatlik meel ja rahulik iseloom nagu Robilgi, siis laseb Robi endale pai teha ja annab talle paar sõbralikku müksu. Niiviisi saab Robiga sõprust sobitada ja kindel olla, et kord tema soosingu võitnud, hoiab ta sind oma südames alatiseks.

Nagu ühele tõeliselt tundliku ja mõtliku loomuga kassile meeldib Robilegi ringi hulkuda ja õues maailma uudistada. Eks ühel sellisel ringkäigul ta Võrus inimeste majapidamise juurde jõudiski ja nii ta ka varjupaika toimetati. Küsimise ja pärimise peale, kus Robi kodu on, ta vastust ei andnud. Eks kodu moodusta ju perekond. Ja Robil praegu veel oma perekonda ei ole. Kui ta oleks inimene, võiks ta kindlasti kirjutada hapra atmosfääriga loodusluulet ja siseheitlusi peegeldavat proosat. Kassina aga jälgib ta suurima huviga, kuidas taevas kassiaediku kohal värvi vahetab ja kuidas puulehed tasakesi aedikusse langevad, et saaks käpaga nende kõdunemisastet järgi proovida. Robi meelest pole midagi toredamat, kui lõputult kassiaedikus ringi uudistada, ka siis, kui teised kassid meelsamini toas tuulevarjus on.

Robi on tagasihoidlik nagu üks õige intellektuaal kunagi. Teda ei märkagi kohe kassitoas teiste suhtlushimulisemate kasside hulgas, ta hulgub parema meelega õues ja otsib paar lähedasemat sõpra, kellega mängida. Kui Robi aga kellegi välja valib, siis armastab ta teda kogu südamest. Üheks selliseks sõbraks oli hiljuti oma koju saanud Olli, kelle kaisus Robi meelsasti magas ja nurrus. Olles aga sõbrata varjupaika jäänud, hoiab Robi pigem omaette ja ootab inimesi, kes ta enda juurde võtaks ja tema tagasihoidlikku iseloomu pahaks ei paneks.

Kui Robilt küsida, milline tema unistuste inimene välja näeks, vastaks ta kindlasti, et välimus pole sugugi oluline. Oluline on see, mis on ta sees. Ja nii ka Robi puhul. Pealtnäha mittemidagiütleva ja endassetõmbunud fassaadi taga on soe süda ja suur tahe kellegi kaisus nurru lüüa. Kellegi päris oma inimese kaisus, kes võtaks Robit just sellisena nagu ta on: mõtlik, tagasihoidlik ja sõbralik kassike, kelle mustvalge kasuka all peitub seiklushimuline ja truu süda.