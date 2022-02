FOTOD ⟩ Vaata ja imesta: kas tema ongi maailma kõige kurvem kass?

Geenirike, mille all Sushi kannatab, kannab nime EDS ehk Ehler Danlos Syndrome ning põhjustab naha üleliigset lõtvumist. Üldiselt suudab ta sellest hoolimata elada rahulikku ja õnnelikku elu, kuigi tema nahk võib tavapärasemast rohkem sügeleda ning haavad ja haavandid paranevad kauem.

5-aastase Sushi päritolu pole täpselt teada, kuna ta leiti tänavalt. Praegu elab ta aga Sao Paulos perenaise Larissa hoole all. «Teadsin kohe, kui tema pilti nägin, et ta on justkui mulle loodud,» ütles naine väljaandele Daily Mail.