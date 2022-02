VIDEO ⟩ Moskva loomaaia pandad ennustasid taliolümpia võitjaid

«Varem pole me spordisündmuste tulemuste ennustamiseks pandade poole pöördunud. Aga kes veel peaks ennustama taliolümpiamängude tulemusi, mille toimumiskohaks on Peking? Taliolümpiamängude avamise eelõhtul otsustasime küsida oma pandadelt Zhuilt ja Dindinilt, millised riigid nende arvates kõige paremini hakkama saavad. Neil polnud kahtlusi,» ütles Moskva loomaaia peadirektor Svetlana Akulova.

Zhui seevastu lähenes vastutustundlikumalt ja kaalutletult. Ta nuusutas rahulikult iga plastikvidina üle ja jõudis järeldusele, et Saksamaa on kõige tõenäolisem kandidaat võitmiseks. Ta kiskus isegi lipu maha ja näris seda nagu oleks tegu millegi mõnusaga. Siis vajas Zhuil veidi rohkem mõtlemisaega. Ta tiirutas oma territooriumil ja naasis peagi USA lipuga koonuse juurde.

«Seega on taliolümpia üldarvestuse medalitabelis Moskva loomaaia hiidpandade ennustuste järgi liidrid Venemaa, Hiina, Saksamaa ja USA. Võistluste ajal on loomaaial kavas pakkuda ka pandade ennustusi teatud tüüpi spordialadel, näiteks iluuisutamine või hoki.»

Hiidpanda on ohustatud liigina ohustatud liikide punases nimekirjas. Looduses võib neid loomi leida ainult mõnes Hiina provintsis, eriti Shaanxis, Gansus ja Sichuanis, aga ka Tiibetis. Täiskasvanud isasloomad võivad kaaluda kuni 180 kilogrammi ja nende kehapikkus jääb vahemikku 1,2–1,8 meetrit. Emased on mõnevõrra väiksemad: nad võivad kaaluda umbes 100 kilogrammi ja nende kehapikkus on kuni 1,5 meetrit. Panda kehad on üsna massiivsed ja kaetud paksu valge karvaga. Nende käpad, kõrvad ja silmade piirkond on kaetud kontrastse musta karvaga.