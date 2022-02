VAATA PILTE! ⟩ Jääkarud elavad Arktikas mahajäetud ilmajaamas

Jääkarud on üsna uudishimulikud. See võib olla fotograafi jaoks nii hea, kui halb.

Planeedil on vaid üksikud kohad, kus jääkarusid leidub arvukalt. Üks neist on Venemaal asuv Wrangeli saar. UNESCO kaitse all olev looduskaitseala, mida sageli nimetatakse jääkarude sünnitusosakonnaks. Koht on väga ligipääsmatu, mis on turistidele ebamugav, kuid suurepärane ja meeltmööda loomadele.

Venemaa jääkarude tippasjatundja Anatoli Kotšnev selgitas, mis põhjustab loomade sellist käitumist: miks nad armastavad hoonetes käia? Bioloog, kes töötas aastaid Tšukotkal ja Koljutšini saarel, rääkis, et esiteks on jääkarud loomult väga uudishimulikud, nii et nad püüavad alati igast lukustamata aknast või uksest läbi pääseda. Ja teiseks, kahjuks peetakse neile loomadele jahti ning seetõttu kasutavad nad maju endi kaitsmiseks inimeste eest.

Tühjad kütusetünnid on Venemaa Arktikas suur probleem. Nõukogude Liidu ajal toodi neis jaama kütust, kuid tünnide tagasiviimine oli väga kulukas, nii et need visati lihtsalt sinnasamma. Neid on seal hinnanguliselt vedelemas üle kümne miljoni.