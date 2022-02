VAATA PILTE! ⟩ Ilmatsalus poseeris kaamerale kalaga maiustav mink

Mink on levinud üle kogu Eesti, aga ta on peamiselt öise eluviisiga. Elupaigaks valib mink vaikse vooluga ja puhta veega väiksemate jõgede või ojade kaldaid. Kaldale rajavad nad uru, mille väljapääs viib tavaliselt vee alla. Peale ühe peamise uru kasutavad mingid muidki ajutisi peatumispaiku. Mingid elavad üksi, nad on suurepärased ujujad ja sukeldujad.