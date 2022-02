UUED AJAD? ⟩ Raplamaal jäi rajakaamerasse veganiks hakanud rebane

«Rebane on veganiks hakanud. Ümberringi liha ja tema vaeseke kaevab lume alt nisu. Talvel on kõigil raske,» kirjutas Marist video juurde.

Klipist on näha, kuidas talvisel söödaplatsil viibiv rebane kaevab lume alt söögiks teravilja, selle asemel, et üritada püüda üht paljudest enda ümber liikuvatest lindudest. Samas ei saa muidugi kindel olla, et ta seda juba varasemalt ei proovinud ja ebaõnnestumise tõttu lihtsalt alla ei andnud.