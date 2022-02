Haapsalus levib koerte katk

Uue aasta esimesel päeval avastas üks Paralepa Vase tänava maja peremees, et tema hoovi on tunginud veidralt käituv rebane, kirjutab Lääne Elu. Mees ise looma taga ajama ei hakanud, vaid teatas sellest päästeametile. Päästjad püüdsid rebase kinni ja et loom käitus ebatavaliselt sõbralikult ega kartnud inimesi, kutsusid appi Haapsalu jahiseltsi juhi Olev Peetrise.