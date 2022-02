PÄEVAKÄPP ⟩ Isiklikke paikäsi otsib meeletult kaunis kassipreili Keisrinna

Keisrinna on meeletult kaunis ja väikese kehaehitusega kassitüdruk, kellele on loodus andnud täiesti imelise mustvalge kasuka, mida uhke Keisrinna tervele maailmale eksponeerib. Samuti on täiesti võimatu mööda vaadata Keisrinna erkrohelistest silmadest, mis lausa helgivad vastu.

Kuna Keisrinnal on varasem kokkupuude inimestega on olnud põhimõtteliselt olematu või halb, siis inimesi ta veel ei usalda. Eks vabatahtlikud mõistavad tema tõrksust ja annavad talle kogu vajaliku aja, et ta saaks õppida, et inimesed võivad täitsa toredad tegelased olla.

Siiski on Keisrinna oma Pesaleidjas veedetud aja jooksul juba veidi julgemaks muutunud, ta ei põgene ega vehi käpaga, vaid laseb end õrnalt isegi paitada! Kui ta sinna saabus ning vaktsiinide kinnitumist ning sterilisiseerimist suures puuris ootas, muutus ta puuris oldud aja jooksul väga paimaiaks ning oskas tähelepanu lausa ise küsida. Küll aga tuli ka temal aeg, et vabapidamistuppa kolida ning seal on kiisupreili natuke kinnisemaks muutunud. See on tegelikult täiesti arusaadav, sest nüüd jagab ta tuba veel saja teisega kassiga ning see võib alguses paras ehmatus olla. Siiski näitas aga puurisoldud aeg, et Keisrinna on täiesti potentsiaalne süle- ja paikass, kes lihtsalt vajab OMA kodu, kus kogu tähelepanu ei pea jagama veel sadade käpapaaridega. Tüdruk lihtsalt vajab natuke aega, ruumi ja tohutut armastust ning küll ka tema saab lõpuks oma hirmudest lahti. Oh, kuidas vabatahtlikud tahaks ta juba oma koju ära saata! Õnn pidi ju nurga taga olema, kuid millise nurga taga Keisrinna õnn end peidab?