Koeraomanik ja vabakutseline ajakirjanik Lisette Luik räägib, kuidas tema ja tema vanemate koera Ramsese side pärast raske diagnoosi saamist veelgi tugevamaks muutus. «Rakvere koerapüüdja Hannes Veeru ütles, et terve ja õnnelik koer on selline, kelles on ka koerusi,» meenutab ta.