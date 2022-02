Kas tead, mitu kassi varjupaigas oma kodu ootab?

«Meie varjupaikades üle Eesti on koduta kasse sadu ning just seetõttu oleme otsustanud juba kuuendat aastat järjest veebruarikuus tõmmata tähelepanu just nendele loomadele, kes peavad varjupaigas oma inimest ootama eriti kaua. Kahjuks on meie hoole all kasse, kes on oma uut kodu oodanud juba peaaegu kolm aastat. Kes endale karvast sõpra võtta ei saa, saab soovi korral ikka aidata ja tulla püsitoetajaks,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.