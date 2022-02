PÄEVAKÄPP ⟩ Varjupaiga kõige pikaaegsem koduotsija Matroskin: 999 päeva ootamist, aga ei anna alla

Matroskin sündis ühes kassikoloonias ja veetis oma elu esimesed kuud metsiku kassina. Ta sai võimaluse heale elule, kui varjupaigale tuli kassikoloonia kohta teavitus ning mindi kasse püüdma. Niimoodi sattuski see armas triibik aastal 2019 varjupaiga hoole alla. Kohe tiksub Matroskinil täis 1000 päeva varjupaigas. Nimelt on ta tänase seisuga oma uut kodu pidanud ootama juba 999 päeva.

Matroskini kohta võib öelda, et varjupaika jõudes oli ta lausa padumetsik kassipoeg. Pole ka imestada, sest ilmselt ei olnud ta kunagi varem inimesi oma silmaga näinud. Nüüd käidi talle mitu korda päevas toitu andmas ja tema järgi koristamas. Matroskin ei suutnud sellega alguses leppida ning näitas oma pahameelt välja inimeste peale kähisedes. Kuigi Matroskini püüdmisest on möödas juba peaaegu kolm aastat, ei ole ta veel täielikult oma tänaval veedetud metsiku kassi aegu unustanud. Hirm uute inimeste vastu on temas veel olemas, kuid see läheb tänu heale söögile üsna kiiresti üle.

Inimese lähenedes muutuvad Matroskini silmad suureks ja pähe kerkib koheselt mõte «miks see käsi mulle ometi läheneb?». Kuid mõistes, et see käsi ulatab talle kõigest maitsvat pasteeti, muutub Matroskin leebeks ja pinge kaob. Mõnikord saab talle pai teha, kuid rahulikult nautida ta seda veel ei oska. Juba tuttavate inimestega tunneb ta end vabamalt ning vahel poeb ka vahva mängulust talle sisse.

Matroskin FOTO: Varjupaikade MTÜ

Üldiselt on ta kassitoa üks rahulikematest sellidest, kes naudib mõnes mõnusas korvikeses või pesas pikutamist. Matroskinit esmakordselt nähes võiks öelda «tavaline triibik», kuid nii see tegelikult pole. Nimelt on tal teiste triibikutega võrreldes karvas imeilus tumehall toon ning selliseid armsaid, suuri silmi iga nurga pealt ikka ei leia. Tulevases peres oleks ta väga vahva ja uudishimulik, kuid tasakaalukas täiendus. Ilmselt valiks Matroskin perest enda lemmikinimese, keda saab jäägitult usaldada ning kellele järgneda ja aidata tuua keerulisel päeval naeratuse näole.