VIGADEST EI ÕPITA ⟩ Inimeste halb harjumus viib Pirita rannal linde hauda

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul korjas ranna hooldaja möödunud nädalal Pirita rannajoonelt kokku mitme kajaka ja kolme luige korjused. «Lindude hukkumise põhjus võib olla selles, et inimesed on linde innukalt toitnud ning sulelistel on tekkinud ülesöömise tagajärjel surmavad tüsistused,» sedastas Liinat.

Kihk veelinde toita tekib inimestel igal talvel ja seda hoolimata sellest, et on küllalt selgitatud ja põhjendatud, miks selline tegevus on lindudele kahjulik. «Veelindude toitmine kahjustab nende tervist ja võib viia lindude enneaegse surmani. Palun ärge toitke veelinde, neile pole vaja tuua ei saia ega muud toitu. Meri on jäävaba ja linnud saavad toidu kätte. Kui peaks tekkima erandjuhud, kus linnud abi vajavad, tegelevad nendega selleks seatud keskkonnaorganisatsioonid,» ütles Liinat.