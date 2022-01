PÄEVAKÄPP ⟩ Vägilane Mihkel otsib kodu, kus taas kõndima õppida

Traumast hoolimata otsustas Mihkel, et tema veel alla ei anna. Suure sihikindluse ja tahtejõuga õnnestus kiisul pugeda ühe inimese kuuri peitu, kus ta asus hoolikalt oma haavu lakkuma. Ei tea, kas see oli saatus, kuid Mihkel leidis endale õige peidupaiga – pikema mõtlemiseta pöördus kuuriomanik meie poole, et kassile ruttu meditsiinilist abi osutada. Nähes, kui palju Mihkel pingutas, et ellu jääda, pingutasid kõigest väest ka arstid, et eluvaim temasse tagasi puhuda.

Tänaseks on kiisu tublisti kosunud ning ületanud kõik oma pisemad tervisemured, kuid ei ole veel õigesti kõndima hakanud, vaid astub vaagnaluumurru tõttu oma haigele jalale valesti või lohistab seda kiiruga liikudes üldse enda järel. Ta vajaks endale kodu, kus ta saaks rahulikult taastuda ja jälle korralikult kõndima õppida. Ta loodab väga leida selle õige inimese, kes aitaks hooldada Mihklit, sest Mihkel ise on valmis tegema kõik, et paraneda – ta ei ole raskest traumast hoolimata kaotanud ei oma elurõõmu ega tahtejõudu. Me usume, et meie Mihkel on sama raudne ja vägev nagu tema nimekaim Mihkel Raud. Mis kõige olulisem – vastupidiselt paljudele torisevatele ja põduratele tänavakassidele, on (kassi)-Mihkel inimestega ülisõbralik!