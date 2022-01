Sotsiaalmeedias kogub populaarsust video karust, kes püüab jõest uskumatult kiiresti kala. Nimelt paneb ta pea vee alla ja juba mõne sekundi pärast tuleb koos saagiga pinnale. Vaatepilt, mis tekitab igas kalamehes kadedust. Neile võib lohutuseks vaid öelda, et tõenäoliselt oli sellel karul lisaks oskustele ka omajagu õnne.

«See on fantastiline. Tundub, et ta läks mediteerimiselt üsna kiiresti õhtusöögile üle,» naljatles üks vaataja. «Kellele on vaja õnge, sööta ja konksu, kui saab seda teha?» lisas järgmine.