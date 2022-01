JULM REAALSUS ⟩ PTA võttis Tallinna koeraomanikult looma ära: omanik ähvardas teda ametnike ees tappa

Looma äravõtmise puhul on PTA sõnul tegemist äärmusliku meetmega, mida amet rakendab alles siis, kui muud meetmed looma heaolu tagamiseks pole andnud tulemusi. Ka antud juhul anti loomapidajale võimalus olukorda parandada, kuid see meede ei olnud tulemuslik. «On kahetsusväärne, et kui juhiti tähelepanu koera vajadustega arvestamisele, ähvardas omanik korduvalt looma tappa. Seetõttu tuli teha raske otsus, arvestades reaalset ohtu koera elule ja tervisele,» selgitas Kukk.