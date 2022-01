Teadlaste sõnul on kodukasside aju kahanenud

On teada, et loomade kodustamine inimeste poolt põhjustab aju vähenemist. Seda on täheldatud koertel, lammastel ja küülikutel. Uues uuringus mõõtsid teadlased suure hulga kodukassitõugude kolju mahtu, et saada teada keskmine. Sama on tehtud metsikute Aafrika kassidega, kes on tänapäeva kodukasside esivanemad.

Tulemused kinnitasid, et kodukasside aju on palju väiksem, kui nende esivanematel. Näitamaks, et aju suuruse vähenemine on tingitud kodustamisest, võrdlesid teadlased Euroopa metskasside ja nende hübriidide kolju mahtu kodukassidega.