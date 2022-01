Tuntuimad flirtimisnipid loomade maailmast: kas kasutad mõnda neist ka ise?

Nädalavahetustel on paljudes meie köökides käsil armastuse sillutamine, et rõõmustada maitsemeeli ja viia meeled intiimsete hetkede suunas.

See loogika on tuttav ka loomamaailmas. Tee partneri südamesse kulgeb sageli kõhu kaudu, ehk läbi vastupandamatu toidu.

Osad ämblikud tassivad oma pruudile kingituseks putuka, mis on kenasti võrku mähitud. Mida suurema söödava kingituse ämblik oma emasele teeb, seda pikem on paaritumisperiood.

Banaanikärbes võib emasele kinkida kõrge valgusisaldusega spermat. Lisaks põhjustab see spermapakk kavalalt ka seda, et emane ei taha enam teistega paarituda.

Välimus ja suurus loevad parima paarituspartneri valimisel. Näiteks on kõige nõutumad paabulinnud need, kellel on kõige silmapaistvam saba.

Ka heli võib olla otsustava tähtsusega. Hirve puhul annab madal möirgamine märku, et loomm on suur. See bassihirv on seetõttu ihaldatud paaritumispartner.