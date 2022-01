Just nendel põhjustel meeldib kassidele üle kõige äsja triigitud pesu peal magada

Kust tuleb kassil selline kirg värskelt triigitud pesu vastu? Niipea, kui triigid pesu, paned need korralikku hunnikusse ja kass on juba kõpsti kohal. Nagu oleksite talle helistanud, et tal on uus voodi, tule ja proovi! Eelmine magamiskoht ununeb hetkega ja pesuvirn saab magava valvuri.