Kass kohtus oma omanikuga 11 aastat pärast kadumist

See perekond oli peaaegu kaotanud lootuse, et nende armastatud kass Fergus koju tuleb, kuid 11 aasta pärast on nad lõpuks taas koos.

Seetõttu oli omanik Fiona Mutter (45) täielikus hämmingus kui talle ühel pärastlõunal kasside varjupaigast helistati ja küsiti, kas tal on kass nimega Fergus. Kiisu leiti ligi 100 kilomeetri kauguselt Aberdeenist. Naine viis oma poja Kyle'i (19) poodidesse kiirele ringkäigule, et tuua veel üks kassiliivaalus, mõned kausid, ning läksid seejärel eksinud kassile järele.

Ta ütles: «Meil pole aimugi, kus ta oli, ta ilmus oktoobris varjupaika. Näha on, et keegi on tema eest hoolitsenud, kodus suundus ta otse voodisse. Soovin, et ta saaks rääkida ja meile öelda, kus ta need kümme aastat oli.»