Maxi omanikud Lorna ja tema abikaasa teevad kõvasti tööd: naine õpib sotsiaaltöötajaks, mees parandab torusid. Paaril on kolm last ja vabal ajal tegelevad nad maja renoveerimisega. Nad on oma majas elanud viis aastat, kuid tööjärg pole magamistuppa veel jõudnud. Lorna ostis kuus kuud tagasi purgi tumesinist värvi, kuid seinte värskendamiseni polnud veel jõudnud. Värvipurk ootas laual oma järge.

Lauaplaat oli peaaegu meetri kõrgune ja Lorna oli kindel, et suletud värvipurgi jaoks lihtsalt pole turvalisemat kohta ning see on Maxi mängude eest täiesti kaitstud. Kuid ühel päeval jooksis naine õue, et aidata lastel mänguasju kokku korjata. Ta oli sõna otseses mõttes kaks minutit ära ja selle 120 sekundi jooksul juhtus midagi. Max kohtus värvipurgiga.