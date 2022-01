Miks kassid vannituppa ja WC-sse nii tungivalt kaasa trügivad?

Armastus vee vastu

On mõned kassitõud, kes mitte ainult ei talu vett, vaid armastavad seda. Kui avad kraani, mängivad nad veega. Kui lased vanni vett, soovib kass sinna sisse ronida ja ujuda. Selliseid kasse pole palju, kuid nad on olemas. Kass kuuleb ukse taga vee kohinat ja tunneb selle vastu huvi. Tema arvates on sul veega lõbus, ta tahab lihtsalt sinuga ühineda. Kui su kassile meeldib sageli vannis käia, siis ole ettevaatlik, kuna see võib nende karva kahjustada.

Tähelepanu omanikule

Iga kass tajub peremehena ainult ühte inimest. Lemmikloom järgneb talle alati, tunneb temast huvi, jälgib, mida ta teeb. On normaalne, et pärast seda, kui oled ennast vannituppa või tualetti sulgenud, kraabib ukse taga juba seesama kiisu, kes nägi minuti eest kümnendat und. Tema jaoks on lihtsalt oluline teada, kus sa oled ja mida teed, talle meeldib sinu läheduses olla ega taha seda traditsiooni murda.

Territooriumi kontroll

Iga kodukass usub, et kogu territoorium kuulub talle. Nad vaatavad selle hoolikalt üle, jätavad jäljed, veenduvad, et nende territooriumil on kõik korras. Kui vannitoa või tualeti uks oli alati avatud, aga sa läksid sinna ja sulgesid ukse, palub lemmikloom loomulikult sissepääsu. See on tema territoorium ja ta ei tea, mis seal sees toimub.