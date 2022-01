ŠOKK! ⟩ Lapse pruunkaru aedikusse visanud naine oli tema ema

«Taškendi loomaaias tüdruku karude aedikusse visanud naise suhtes on algatatud kriminaalasi paragrahvi «Mõrvakatse raskendavatel asjaoludel ehk toimepanija kasuks teadlikult abitus seisundis olnud isiku» alusel. Prokuratuuri poolt uuendatud andmetel kohaselt oli tegu lapse emaga,» teatasid korrakaitsjad.

Loomaaia pressiteenistuse teatel võttis noor naine reedel, 28. jaanuaril kella 12 ajal teiste külastajate silme all lapse ja viskas ta üle aia karu aedikusse. Teistel külalistel ei õnnestunud naist takistada. Naise isik ja teo motiivid on hetkel välja selgitamata. Pressiteenistuse sõnul on tegu väga šokeeriva juhtumiga.