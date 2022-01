VASAKU- VÕI PAREMAKÄPALINE? ⟩ Seitse uut toredat teadmist kassi käppade kohta

Neid imearmsaid väikseid karvaseid jalgu kasutatakse suhtlemiseks, keskkonnakontrolliks, jahipidamiseks ja enese eest hoolitsemuseks. Käpad aitavad kassil oma kehatemperatuuri reguleerida ja on maandumisel hädavajalikud amortisaatorid. Tagajalad on väga lihaselised ja neid kasutatakse kõrgushüpeteks.

1. Kass tunnetab käppadega vibratsiooni ja gravitatsiooni

Kassi käppade padjad sisaldavad suurel hulgal närviretseptoreid ja on väga tundlikud. Need retseptorid tagavad tasakaalu ja on jahil asendamatud abilised. Kassid tunnetavad käppadega maapinna tekstuuri, vibratsiooni ja gravitatsiooni. Need aistingud aitavad neil hinnata saagi suurust ja säilitada tasakaalu.

2. Kassid kõnnivad kikivarvul

Kas teadsite, et kassid kõnnivad varvastel? See liikumisviis tagab müratud sammud ja pikad hüpped. Kaslased on vaiksed jahimehed, mis annab neile looduses eelise.

3. Kassidel on domineeriv käpp

Nagu inimestegi, on ka kasside hulgas vasaku- ja paremakäelisi kasse. Jälgige, milline käpp on teie lemmiklooma puhul domineeriv.

4. Käpad - esmased amortisaatorid

Käpapadjad pehmendavad maandumist kui kassid hüppavad, ja aitavad neil püsida kivide, kitsaste tarade ja muude ebatasasuste peal.

5. Käpad aitavad reguleerida kassi kehatemperatuuri

Kassikäpad on jahutussüsteem, mis kaitsevad kassi kuumadel päevadel ülekuumenemise eest. Kui teie kass on hirmul või närvis, hakkavad tema käpapadjad higistama.

6. Kassid suhtlevad oma käppade ja küünistega

Kassid kratsivad oma territooriumi tähistamiseks esemeid. Nendele kriimustatud pindadele jäävad kassi feromoonid, mida toodavad sõrmeotste vahel paiknevad spetsiaalsed lõhnanäärmed.

7. Käppadel olevate padjandite järgi võib kassi saatust lugeda samamoodi nagu inimese peopesast