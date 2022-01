SIND OODATAKSE UKSEL? ⟩ Kuidas kassid teavad, et omanik kohe koju jõuab

Miks kassid ukse taha jooksevad? Ja kuidas nad aru saavad, et tuleb omanik, mitte keegi teine? Need loomad on muidugi paljuks võimelised, aga nad pole siiski ju selgeltnägijaid?

Selles pole maagiat. Kõik on väga lihtne: kass teab erilisi viise, mis aitavad tal kindlaks teha, et omanik on koju koju jõudmas ja et see on just tema.