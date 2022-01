VIDEO ⟩ Kus on mõistus? Karu taguotsast torkima läinud mehe õppetund saabus välgukiirusel

Allolevast klipist on näha, kuidas mees järgneb metsas liikuvale mesikäpale ja teda ühel hetkel tagumikust lükkab. Seepeale vajub karu istukile ja jääb mõneks sekundiks justkui mõtlema, et mis just juhtus. Seejärel toob ta aga esile kurjakuulutava möirge ning kargab teda kiusanud mehele kallale. Umbes 10 sekundit kestva rüseluse järel kuuleb meest ütlemas: «See hammustas mu käest läbi». Mõne hetke pärast lisab ta veel üllataval toonil: «Per**e, ta ründas mind!» Jah, uskumatu... Kes oleks võinud arvata, et kui sa lähed metsikut kiskjat taguotsast torkima, siis võib midagi sellist juhtuda? Ole sina palun targem.