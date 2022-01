Tüdruk jäi kahe tohutu mao tõttu maa alla lõksu

Ameerikas Texase osariigis Southlake'i linnas blokeerisid kaks hiigelsuurt madu 12-aastasel tüdrukul äravoolutorust väljapääsu.

Õed Tori ja Carly olid kaks nädalat karantiinis olnud ja uurisid igavusest maja ümbrust. Väljas olles ronis 12-aastane Tori kitsa tunneli kaudu maa-alusesse drenaažitorusse ja midagi põnevat leidmata, hakkas tagasi ronima. Kui tüdruk väljapääsu juurde roomas, nägi ta enda ees suurt musta madu. Laps põgenes tagasi tunnelisse, et leida teist väljapääsu.

Carly tahtis ka tunnelisse ronida, et õde välja aidata, kuid ta nägi teist madu ja ei julgenud. Mingil hetkel ütles õde kinni jäänud tüdrukule: «Pane silmad kinni ja rooma temast mööda, enne kui emme meid leiab.» Tori puhkes selle peale nutma. Tüdrukud said aru, et nad peavad abi kutsuma.

Carly jooksis koju emale helistama. Ta lootis, et täiskasvanu suudab äravooluresti tõsta ja ta õe päästa.

Ema tuli, kuid ei suutnud rasket resti tõsta ja soovitas tütrel maost mööda roomata. Lõpuks otsustas pere otsida abi spetsialistidelt. Päästjad jõudsid mõne minuti pärast sündmuskohale, tõstsid trellid ja päästsid lapse.

Osakond rõhutas, et maod juhtunu tagajärjel viga ei saanud. «Nüüd teame, et need olid Lindheimeri rotimadud, kuid kujutage ette vaese Tori tundeid, kes, nagu Indiana Jones, sattus madudega auku,» kommenteerisid osakonna ametnikud.