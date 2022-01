PÄEVAKÄPP ⟩ Uhke kasukaga Adalbert otsib armastavat kodu

«Tere, mina olen Adalbert, härrasmees oma parimates aastates. Mu ilusat puhvis kasukat arvestades ja suurtesse rohelistesse silmadesse vaadates ei võiks arvatagi, et tegelikult olen juba seeniorkiisu. Varsti saan alles üheksa aastat vanaks! Sündisin 2013. aastal Narvas, kuid eelmise aasta oktoobris tõi elutee mind pealinna. Või noh, mis elutee, ikka kahejalgsed.

Rääkides kahejalgsetest, siis ma neid veel täielikult usaldada ei suuda – ennast peab ju ikkagi nende ettearvamatu käitumise eest kaitsma! Kui teiste kassidega saan ma ilusti läbi, isegi pikutan vahepeal nendega koos, siis inimest jälgin altkulmu kas kuskilt kõrgemal, ohutus kauguses või aknalaual pikutades. Liigse tähelepanu osaliseks saamise korral annan susinaga märku, et mind rahule jäetaks. Sellest hoolimata pole mingil arusaamatul põhjusel vahepeal ka kurjutsemisest abi ja mind üritatakse katsuda. Suurest hirmust viipan kas käpaga või panen jooksu. No olgem ausad… mis mõttes keegi tuleb minu majesteetlikku karva sasima, kui ma olen laka läikimalöömiseks nii palju vaeva näinud?!

Adalbert on kiibistatud, kastreeritud ning saanud korrapäraselt parasiitide vastast tõrjet.

Kui tundsid, et just sinu hinges on koht kaunile ja tagasihoidlikule Adalbertile, siis täida kiisusoovija ankeet ning sinuga võetakse ühendust!