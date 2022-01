Pere lemmikloom elas üle laastava majapõlengu

Crandellide perekond kolis kuus kuud tagasi uude majja. Eelmised omanikud ütlesid neile, et majja paigaldatud kamin on ohutu. Ühel külmal õhtul otsustas pererahvas selles tuld teha, mille tagajärjel tekkis tulekahju. «See oli kohutav. Kuulsin tule praksumist ja jooksin trepist alla, et kõiki tulekahju eest hoiatada. Pidime enda päästmiseks majast otsekohe evakueeruma. See kõik juhtus väga kiiresti,» rääkis 17-aastane Warren Crandell, kes elab majas koos oma ema Martina ja isa Ediga.