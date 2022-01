Kas see on maailma kõige paksem kass?

Vene kodukass Liznya on sattunud kriitika alla pärast seda, kui tema perenaine jagas Instagramis liima kaalulangetamise teekonda videote ja piltidega, mis näitavad, kuidas tema kõht kõndides ja seistes mööda maad lohiseb.

Alates 2020. aasta algusest, kui pontsakale kiisue Instagrami konto loodi, on teda nimetatud rasvunuks ning seetõttu süüdistatud tema omanikku looma väärkohtlemises.

Kuid Liznya omanikud on väitnud, et ta ei ole üle toidetud, selgitades, et ta võttis pärast tiinust kaalus juurde ja hoolimata toitumise kontrollimisest, tõusis kaal edasi.

Liznya lehel küsimustele vastates ütlesid nad: «Seal on mõningaid arusaamatusi. Me pole kunagi proovinud Liznyat üle toita.» Ühes videos on näha, kuidas kassile kaalutakse välja 29 grammi kuivtoitu. Pererahvas selgitasid, et Liznya oli mitu korda loomaarsti juures käinud ja see on tema praegune soovitatav dieet.

«On tõsi, et meie kass oli tiine ja pärast seda steriliseeriti, kuid me ei väida, et see on tema rasvumise täpne põhjus. Kirjutasime, et ta hakkas tiinuse ajal kiiresti kaalus juurde võtma ja pärast seda veelgi kiiremini.»

Nad lükkavad ümber ka väited, et ümar kass ei saa oma kaaluprobleemide tõttu kõndida.