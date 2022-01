18 AASTAT TAGASI ⟩ Taiwanis plahvatanud vaal mattis linna vere ja soolikate alla

Tegelikult pole see aga sugugi nii ebatavaline, et vaal plahvatab – seda põhjustavad gaasid, mis hakkavad pärast vaala surma lagunemisprotsessi käigus kogunema. Surnud kašelott oli leitud Taiwani rannalt ning ta veeti uurimiskeskusse, et teadlased saaksid sellega hariduslikel eesmärkidel edasi toimetada. Õnneks jäi vaalast pärast plahvatamist küllalt palju järele, nii et merebioloogid said oma soovitud uuringu läbi viia.