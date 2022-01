Sünoptikud hoiatavad ameeriklasi eelseisva iguaanisaju eest

Prognoosid on hoiatanud Lõuna-Florida elanikke eelseisva iguaanisaju eest, mis on seotud temperatuuride langemiseg 4–10 kraadini Celsiuse järgi.

Sünoptik Vivian Gonzalez selgitas, et see nähtus on tingitud sellest, et kui väljas temperatuur oluliselt langeb, aeglustuvad kõik protsessid iguaanide kehas. Talvel magavad sisalikud sageli puuokstel ja seetõttu võivad nad kangestudes kukkuda. «Nad aeglustuvad või muutuvad temperatuuri langedes liikumatuks ja võivad puudelt alla kukkuda, kuid nad ei ole surnud. Ärge liginege neile ega liigutage neid. Niipea kui päike välja tuleb, hakkavad nad liikuma,» hoiatas ta.