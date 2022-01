UHKE VÄRK ⟩ Uus konnaliik sai nime skandaalse kuulsuse järgi

Teadlased leidsid konna olles ekspeditsioonil Panama Chucanti mäel, kus elab palju ainulaadseid ja endeemilisi liike, kuid mis on viimase kümnendi jooksul kaotanud enam kui 30% oma metsast, peamiselt väikeste ja keskmise suurusega karjakasvatajate tõttu.

Ekspeditsiooni juhtisid Konrad Mebert Brasiilia Santa Cruzi osariigi ülikoolist ja Abel Batista , Panama Chiriquí autonoomse ülikooli teadur. Mebert ja Batista on Panamas koostööd teinud rohkem kui 10 aastat.

Greta Thunbergi vihmakonnad (Pristimantis gretathunbergae) on väikesed (umbes 3–4 sentimeetrit pikad) ja veedavad suure osa ajast bromeelialistes, puude küljes olevates lehttaimedes. Seal nad magavad, paarituvad ja munevad.

«Konnade värv võib varieeruda kollasest pruunini, mõned on isegi punased. Osad on triipudega, teised täppidega,» ütleb Mebert. Veel on neil väga silmapaistvad mustad silmad, mis eristab neid Kesk-Ameerika puukonnadest.