Šaakal liigub juba ka Muugal

Kohaliku elaniku sõnul on nad nii jultunuks muutunud, et jooksevad majade vahel ringi. «Pesitseb nähtavasti vanas talumajas või hoonetes, kuhu tuleb uusarendus,» selgitas kohalik.

Kohalikud tunnevad muret šaakali pärast, kuna selles kandis liigub veel ka kitsi, põtru ja jäneseid. «Oleme paarisaja meetri kaugusel selle loomakesega ka tõtt vaadanud ja mitte ainult korra. Tundub, et neid on mitu. Üks on selline niru, teine ilus,» tõdes kohalik.