Rohelised anakondad on maailma raskeimad maod ja võivad kasvada üle üheksa meetri pikkuseks. Nad on pärit Lõuna-Ameerikast.

Anakondad on mittemürgised kägistajad maod, mis tähendab, et nad lämmatavad oma saagi enne selle söömist.

Nad toituvad suurtest imetajatest, sealhulgas hirvedest, kaimanitest ja jaaguaridtest. Nad on pärit vihmametsadest ja neid leidub sageli Amazonase ja Orinoco vesikondade ojades, soodes ja jõgedes.

Üks inimene kirjutas: «Ütle mulle palun, mis riik see on, et ma ei saaks sinna kunagi minna.»