Kas kassid igatsevad üksi olles oma inimest?

Kass võib omanikku tajuda erinevalt: sõbrana (võrdväärsetel tingimustel), vanemana (hoolitsemas) või kassipojana (lastes inimesel enda eest hoolitseda). Ükskõik, mis rolli kass suhtes on määratlenud, on ta sellega rahul. Kui inimene on pikemat aega kodust eemal, kaotab lemmikloom selle rolli ja see tekitab temas halba enesetunnet ning ärevust.

Samuti annab omanik kassile kõik mugavaks eluks vajalikud komponendid: toidab, mängib, vajadusel kaitseb. Kui läheduses pole inimest, ei saa kass neid vahendeid kätte. Siin aga tekib küsimus: miks kass ei söö (või sööb halvasti) sama toitu oma inimese puudumisel, kui keegi teine ​​tuleb teda toitma?

Kass tajub objekte peamiselt lõhna järgi, vähemal määral juhivad teda visuaalsed pildid. Seetõttu on just tema inimese tuttav lõhn see, mida kass vajab, et ta saaks end mugavalt tunda. Seega kui keegi teine ​​süüa pakub, on kass ettevaatlik ja võib isegi keelduda söömast.