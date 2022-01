PÄEVAKÄPP ⟩ Päriskodu otsingul on imearmas kassipreili Bella

Üsna pea tundis ta juba ennast palju mugavamalt, kuna leidis endale hoiukodust kassidest sõbrad. Bellast sai elurõõmus, umbes 5-aastane kiisuke, kes on stressi tasapisi selja taha jätnud ja valmistub nüüd nurrumootori käima panemiseks.

Hoiukodus on Bella tasane ja saab hästi läbi teiste neljakäpalistega, kes seal elavad. Tavaliselt vaatab Bella asjalikult pealt, kuidas teised kassid rumalusi teevad, kuid mõnikord meeldib ka Bellale veidi mürada ja mänguasju taga ajada. Samuti on Bella parajalt uudishimulik. Kui ta just parasjagu ei maga, meeldib talle toas uudistada ning nuusida, millega teised pereliikmed tegelevad. Kuigi inimese suhtes on ta pisut umbusaldav, siis söögiajaks on ta ilusti platsis oma armsa piiksuva häälega.

Hoiukodus on Bella vastu võtnud oma esimese imelise pai, mis saab tähendada vaid üht – nii-nii vähe on puudu, et Bella saaks tunda ennast tõelise paikassina. Kõige paremini aitaks tal nii ennast tunda aga päris oma kodu, kus talle pakutakse hellust ja mõistmist, et seejärel koos mõnusalt päevi veeta.

Bellal on kaunis must-valge kasukas ja ühel silmal sarvkesta vigastus, mis teda absoluutselt ei sega. Suuruselt on Bella alles pisike kassipoeg – igast küljest eriti armas. Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibistatud, saanud parasiitide vastase tõrje ja valmis kohe oma päriskoju kolima.