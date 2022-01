VIDEO ⟩ Kohmakad jääkarupojad tuuseldavad teineteist nii, et lund lendab

On näha, kuidas jääkarupojad teineteist lumes nüpeldasid. Õnneks kumbki kohmakas osaleja vigastusi ei saanud.

Jamali elanikud, kelle kontol video ilmus, selgitasid, et päntajalad ei jaganud toitu ja läksid omavahel tülli. Varem rändasid need karud enam kui 600 kilomeetrit Kara mere jääl, et inimestelt maiustusi kerjata.