PÄEVAKÄPP ⟩ Isiklikke paikäsi otsib sümpaatne karvik Travis

Travis on väga hea iseloomuga kass. Ta on sarmikas, muhe, tundlik, meeldiv, sõbralik ja arukas. No neid häid omadusi on veel ja veel. Lihtsalt nii sümpaatne karvik. Ja kui pehme paks kasukas tal paitamiseks välja panna on! Juba praegu armastab ta inimese lähedust, naudib pai ja rullub kõht püsti mööda põrandat. Teisi hoiukodu kasse hetkel veel pelgab, aga üks karvane sõber sobiks talle uude koju kindlasti seltsiks.