ŠOKEERIV VIDEO ⟩ Mõrtsukhai üritab suruda end sukeldumispuuri

Video avaldamine kutsus esile elava poleemika. Mehhiko keskkonnakaitsja Arturo Islas Allende heidab sukeldumisfirmale Nautilus Dive Adventures ette, et sukeldumispuuril, mida nad kasutavad, on liiga suured vahed ja et sööta, mis ahvatleb haid sukeldujate poole suunduma, kasutati valesti. Ettevõtte selliste süüdistustega aga ei nõustu ning väidab, et nende kasutatav tehnika vastas Mehhikos kehtestatud nõuetele. Sellest hoolimata viidi läbi mõned muudatused, et vältida tulevikus sarnaste olukordade kordumist.