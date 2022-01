MÜÜK LÕPETATI ⟩ Prantsusmaa turuliider väikestest akvaariumitest: viis näidata lastele aeglaselt surevat kala

«Inimesed ostavad oma lastele impulsi ajendil kuldkala, aga kui nad teaksid, mis piin see kalale on, siis nad seda ei teeks. Väikeses kausis ringiratast ujumine ajab kalad hulluks ja tapab nad kiiresti,» ütles AgroBiothersi tegevjuht Matthieu Lambeaux.

«Prantsusmaa on Euroopas number üks punaste akvaariumikalade turg, kus on umbes 2,3 miljonit kala,» ütles Lambeaux.

«See on prantsuse seaduste omapära, seetõttu otsustasime ise vastava sammu astuda. Me ei saa kõiki oma kliente harida ja selgitada, et kala kausis pidamine on julm. Leiame, et meie kohustus on tarbijatele mitte seda valikut enam anda,» ütles Lambeaux.