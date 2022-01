Kuigi võib tunduda veider, et kass sõbruneb põrsaga, illustreerib see lahutamatu paar, et loomade maailmas pole midagi võimatut. Kui see roosa kahenädalane orvuks jäänud põrsas on läheduses, rahuneb krambihoogude käes vaevlev erivajadustega kiisu. Nende liigutav sõprus demonstreerib taas, kui lahked võivad loomad olla!