Video hirvevasika päästnud koerast tekitab suurt poleemikat

Kaadritel on näha, kuidas jõe vastaskaldal põõsastest ilmub must koer. Kui loom ületab veetõkke, saab selgeks, et koer hoiab hammaste vahel hirve. On kuulda, kuidas päästetud loom kaeblikult karjub. Koer tõmbab hirve veest välja ja toob omanikule.