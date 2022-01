Kas kassid tüdinevad sama toidu söömisest ja sooviksid vaheldust?

Uurime, kas kass võib toidust tüdineda ning selgitame kiisude seedimise ja maitsete tajumise iseärasusi, et mõista, kas tema toitumist on vaja mitmekesistada.

Kasside seedetrakti tunnused

Kassidel on suhteliselt lühike soolestik, seega on nende seedimisprotsess passiivsem. Mao happesus on inimese omast oluliselt erinev, pH on alla 1. Juba sellest saab järeldada, et hea tervise ja enesetunde jaoks vajavad nad hoopis teistsugust toitu.

Kassi tervisliku seedimise edu seisneb ensüümide õiges tootmises. Nad kohanduvad järk-järgult toiduga, mida lemmikloom tarbib, nende seedesüsteem "õpib" töötlema talle tuttavat toitu.

Seetõttu viib liiga sage toiduvahetus looma stressi, sundides ikka ja jälle kulutama oma jõudu ja ressursse uute ensüümide tootmisele. Sel ajal on seedimisprotsess ebastabiilne, mis tähendab, et kassil võib esineda seedetrakti häireid ja raskusi toidust toitainete omastamisel.

Kas kassid vajavad erinevaid maitseelamusi?

Kasside keele maitsepungad on vähem arenenud, kui inimestel ning nende arv kordades väiksem: inimestel umbes 9000 ja kassidel vaid 473. Peamiseks teguriks kassidel oma toidu tajumisel on lõhn.

Kui on soov looma toiduga hellitada

Kui soovite siiski oma kassi hellitad, piisab, kui tavaline toit "lahjendada" uue maitsekomponendiga. Seda saab õigesti ja tema tervist kahjustamata teha kahel viisil:

1. Vali sama tootja ja sama sarja erineva maitsega toite

Erineva maitsekomponendiga (kuni 4% kogu koostisest) söötadel ei ole kardinaalseid erinevusi ja need seeditakse sarnaselt.

Selliste sarnaste söötade vahelise ülemineku korral ei pea seedesüsteemi ensüüme ümber korraldama, et need sobiksid teiste valkude molekulidega. Seetõttu ei tekita keha sellise toidu vahetamisel stressi. Näiteks kui annate kassile kanamaitselist toitu, saate selle muuta kala mekiga sööda vastu.

Kõik muu saab olema järsk muutus toitumises ning uue toidumaitse nautimise asemel võivad lemmikloomal tekkida terviseprobleemid, eelkõige seedetraktiga, mille üle ei rõõmusta ei tema ega sina.

Sellised muudatused toitumises on õigustatud vaid siis, kui selleks on olemas tervislikud eeldused ja arsti ettekirjutus. Näiteks on toit algselt valesti valitud või on see ebakvaliteetne, mistõttu on pikaajalise tervise huvides vaja see välja vahetada.

2. Maiustused

Kuid need ei ole meie toidust pärit maiustused, küpsetises, puuviljad - neid ei tohi mitte mingil juhul kassidele anda - vaid spetsiaalselt kassidele mõeldud lihapõhised snäkid.

Samuti võib selliseks maiuspalaks saada sama toit, aga erineval kujul. Ehk kui toidad oma lemmikut kuivtoiduga, võid talle maiusena pakkuda kuivtoiduna sama sarja märgtoitu ja vastupidi: märgtoitu süües võib kuivtoit maiuse rolli täita.

Selgub, et kõige parem on valida optimaalne toit ja sellest kinni pidada. Kuid looma elu jooksul muutuvad looma vajadused, samuti võib muutuda toitumine. Seetõttu on välja töötatud toidusarjad kassipoegadele, steriliseeritud, eakatele, tiinetele ja imetavatele kassidele, erinevatele haigustele kalduvatele loomadele jne.