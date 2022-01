PÄEVAKÄPP ⟩ Suuri piinu kannatanud Marvel otsib armastavat kodu

Tänaseks päevaks on väike Marvel kliinikust ammu välja kirjutatud, ta on need mured minetanud ning ta ootab kodupakkumisi. Nii nagu iga kiisu, väärib ka Marvel vaid parimat. See hõlmab endast muidugi südamlikku perekonda ja sooja kodukest.

Turvakodus on Marvel üks lustlik ja vahva poisike. Kui oled terve elu tänaval nii palju kannatama pidanud ja ühtäkki kõik sind turvakodus kiidavad, vaatavad ja iga su liigutuse peale ahhetavad «Oi, kui nunnu sa oled, Marvel», siis on see suur tähelepanu ju väga mõnus! Paikiisuks kasvanud Marvel igatseb väga päriskodu järele, kus saaks nüüd rahulikult pehmetel patjadel tududa, päevast päeva head ja paremat nosida ning iga päev kuulda, kui vinge poisike ta ikka on! Marvel on ju väärt seda, et pärast nii suuri katsumusi saaks end tunda kui kuninga kass!